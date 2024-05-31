Виталий МИКОЛЕНКО: «Динамика моего восстановления позитивна»
Защитник сборной Украины – о подготовке к Евро-2024
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы и подготовка к Евро-2024:
«Сегодня (в четверг, — прим.) я провёл разминку с командой и немного поработал с мячом. Всё идет по плану, слава Богу. Медицинский штаб сказал, что динамика моего восстановления позитивна. Очень рад этом и надеюсь, что уже скоро буду тренироваться в общей группе.
Психологическое давление перед Евро-2024? Сегодня только первый день нашей подготовки, мы только собрались, еще даже не все ребята приехали. Думаю, давление начнем ощущать уже ближе к матчам».
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