Виталий МИКОЛЕНКО: «Динамика моего восстановления позитивна»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы и подготовка к Евро-2024:

«Сегодня (в четверг, — прим.) я провёл разминку с командой и немного поработал с мячом. Всё идет по плану, слава Богу. Медицинский штаб сказал, что динамика моего восстановления позитивна. Очень рад этом и надеюсь, что уже скоро буду тренироваться в общей группе.

Психологическое давление перед Евро-2024? Сегодня только первый день нашей подготовки, мы только собрались, еще даже не все ребята приехали. Думаю, давление начнем ощущать уже ближе к матчам».