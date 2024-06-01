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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 12:10 | Обновлено 01 июня 2024, 12:23
1151
0

Калинина/Ястремская – Мухаммад/Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос

01 июня 2024, 12:10 | Обновлено 01 июня 2024, 12:23
1151
0
Калинина/Ястремская – Мухаммад/Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют с ​15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №8. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи сразятся с дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Ангелина Калинина Даяна Ястремская Эйжа Мухаммад Алдила Сутджиади
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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