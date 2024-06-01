Калинина/Ястремская – Мухаммад/Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос
1 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче первого раунда украинки сыграют с 15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №8. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Победительницы встречи сразятся с дуэтом Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова.
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