Костюк / Русе – Бюрель / Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с французским дуэтом Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №13. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.

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