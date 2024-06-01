Костюк / Русе – Бюрель / Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос
1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с французским дуэтом Клара Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте №13. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий и Ефим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко
Промоутер объяснил, что это будет решение самого бойца