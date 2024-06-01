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Ролан Гаррос
01 июня 2024, 11:07 | Обновлено 01 июня 2024, 11:40
122
0

Костюк / Русе – Бюрель / Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос

01 июня 2024, 11:07 | Обновлено 01 июня 2024, 11:40
122
0
Костюк / Русе – Бюрель / Паке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с французским дуэтом Клара ​Бюрель / Хлоэ Паке, который получил уайлд-кард от организаторов.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №13. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Мария Лурдес Карле / Диан Парри – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Клара Бюрель Хлоэ Паке
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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