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Англия
01 июня 2024, 10:21 | Обновлено 01 июня 2024, 10:31
98
0

Легендарный экс-игрок Челси дал прогноз на будущее команды

Клод Макелеле – о перспективах «пенсионеров»

01 июня 2024, 10:21 | Обновлено 01 июня 2024, 10:31
98
0
Легендарный экс-игрок Челси дал прогноз на будущее команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле признался в том, что верит в возрождение былой славы «пенсионеров», цвета которых, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик.

«Челси» всегда будет «Челси». Но когда в клубе все меняется, то нужно время. Игроки должны всегда понимать важность упорной работы. Именно это необходимо для того, чтобы вернуться, как это сделали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Уверен, «Челси» будет таким же сильным, какими были мы», – заявил 51-летний Макелеле, который в составе «Челси» два раза выигрывал АПЛ и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Как известно, сезон-2023/2024 «Челси» завершил на 6-й позиции в таблице АПЛ.

Ранее в Англии дали прогноз на новый сезон «Челси» с новым тренером.

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Клод Макелеле Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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