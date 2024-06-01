Легендарный экс-игрок Челси дал прогноз на будущее команды
Клод Макелеле – о перспективах «пенсионеров»
Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле признался в том, что верит в возрождение былой славы «пенсионеров», цвета которых, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик.
«Челси» всегда будет «Челси». Но когда в клубе все меняется, то нужно время. Игроки должны всегда понимать важность упорной работы. Именно это необходимо для того, чтобы вернуться, как это сделали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Уверен, «Челси» будет таким же сильным, какими были мы», – заявил 51-летний Макелеле, который в составе «Челси» два раза выигрывал АПЛ и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
Как известно, сезон-2023/2024 «Челси» завершил на 6-й позиции в таблице АПЛ.
Ранее в Англии дали прогноз на новый сезон «Челси» с новым тренером.
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