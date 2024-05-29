В Англии дали прогноз на новый сезон Челси с новым тренером

В Англии предпринята попытка спрогнозировать будущий сезон в исполнении лондонского «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Издание Football.london рассчитало сезон-2024/2025 для «синих» с помощью симулятора Football Manager 2024.

Согласно прогнозу, Мудрик в будущей кампании игроком стартового состава «Челси» не станет. Зато на виду будет Кирнан Дьюсбери-Холл, которого Мареска должен переманить в «Челси» из «Лестера», где он сам до этого работал.

В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик якобы должен будет провести 17 матчей, забить 4 гола и сделать 2 ассиста.

В итоговой таблице АПЛ-2024/2025 «Челси» замет 5-е место, а чемпионом станет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что новый тренер «Челси» уже обсуждает трансферы.