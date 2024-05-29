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Англия
29 мая 2024, 13:11 | Обновлено 29 мая 2024, 13:20
867
1

В Англии дали прогноз на новый сезон Челси с новым тренером

Наставником Михаила Мудрика и Ко должен стать Энцо Мареска

29 мая 2024, 13:11 | Обновлено 29 мая 2024, 13:20
867
1
В Англии дали прогноз на новый сезон Челси с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В Англии предпринята попытка спрогнозировать будущий сезон в исполнении лондонского «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Издание Football.london рассчитало сезон-2024/2025 для «синих» с помощью симулятора Football Manager 2024.

Согласно прогнозу, Мудрик в будущей кампании игроком стартового состава «Челси» не станет. Зато на виду будет Кирнан Дьюсбери-Холл, которого Мареска должен переманить в «Челси» из «Лестера», где он сам до этого работал.

В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик якобы должен будет провести 17 матчей, забить 4 гола и сделать 2 ассиста.

В итоговой таблице АПЛ-2024/2025 «Челси» замет 5-е место, а чемпионом станет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что новый тренер «Челси» уже обсуждает трансферы.

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Челси согласовал назначение Марески новым главным тренером
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска
Юрій Остроумов Источник: Football London
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Serhii P.
симулятор у футбол не грає
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