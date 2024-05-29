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Англия
29 мая 2024, 11:25 | Обновлено 29 мая 2024, 11:28
1249
0

Новый тренер Челси уже обсуждает трансферы. Известны желаемые подписания

Энцо Мареска входит в курс дела

29 мая 2024, 11:25 | Обновлено 29 мая 2024, 11:28
1249
0
Новый тренер Челси уже обсуждает трансферы. Известны желаемые подписания
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянец Энцо Мареска, который вскоре должен официально возглавить лондонский «Челси», уже обсуждает с клубным руководством планы на летнее трансферное окно.

Сообщается, что приоритетами являются приглашение голкипера, левого защитника и нападающего.

Как известно, в минувшем сезоне основным голкипером «пенсионеров» был Роберт Санчес, а под занавес кампании играл Джордже Петрович.

Функции основного форварда были возложены на Николя Джексона, на счету которого оказалось 17 голов и 6 ассистов в 44 поединках прошлого сезона. В то же время Кристофер Нкунку большую часть сезона был травмирован, а Дэйвид Вашингтон сыграл только в 9 матчах.

На позиции левого бека в «Челси» могут сыграть Бен Чилуэлл и Марк Кукурелья, а также Иан Матсен, который сейчас играет на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

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Энцо Мареска Челси трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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Комментарии 1
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Ostap Sweet Cherry
Главное это назначит Мудрика капитаном.
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