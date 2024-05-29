Новый тренер Челси уже обсуждает трансферы. Известны желаемые подписания

Итальянец Энцо Мареска, который вскоре должен официально возглавить лондонский «Челси», уже обсуждает с клубным руководством планы на летнее трансферное окно.

Сообщается, что приоритетами являются приглашение голкипера, левого защитника и нападающего.

Как известно, в минувшем сезоне основным голкипером «пенсионеров» был Роберт Санчес, а под занавес кампании играл Джордже Петрович.

Функции основного форварда были возложены на Николя Джексона, на счету которого оказалось 17 голов и 6 ассистов в 44 поединках прошлого сезона. В то же время Кристофер Нкунку большую часть сезона был травмирован, а Дэйвид Вашингтон сыграл только в 9 матчах.

На позиции левого бека в «Челси» могут сыграть Бен Чилуэлл и Марк Кукурелья, а также Иан Матсен, который сейчас играет на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».