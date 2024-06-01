ОФИЦИАЛЬНО. Валмиера продала бека, по которому имела долг перед Шахтером
Украинец Роман Якуба отныне является полноправным игроком польской «Пущи»
Клуб польской Экстракласы «Пуща» Неполомице воспользовался опцией выкупа контракта украинского центрбека Романа Якубы, которая была у него по арендному соглашению с латвийской «Валмиерой».
Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Якуба подписал с «Пущей» контракт до лета 2026 года с опцией одностороннего продления клубом еще на 12 месяцев.
За «Пущу» Якуба выступал с января 2023 года. Тогда польский клуб арендовал украинца у «Валмиеры».
В сезоне-2023/24 Якуба сыграл 33 матча (4 гола, 3 ассиста) в рамках Экстраклассы и помог «Пуще» сохранить прописку в элитарном дивизионе польского футбола.
Ранее «Валмиера» и «Шахтер» имели финансовый спор по Якубе. «Горняки» обращались в ФИФА, которая налагала санкции на латвийский клуб за невыплату компенсации за обучение и подготовку игрока. В феврале минувшего года стало известно, что «Валмиера» все-таки заплатила «горнякам» компенсацию за Якубу.
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