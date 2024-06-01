ОФИЦИАЛЬНО. Валмиера продала бека, по которому имела долг перед Шахтером

Клуб польской Экстракласы «Пуща» Неполомице воспользовался опцией выкупа контракта украинского центрбека Романа Якубы, которая была у него по арендному соглашению с латвийской «Валмиерой».

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Якуба подписал с «Пущей» контракт до лета 2026 года с опцией одностороннего продления клубом еще на 12 месяцев.

За «Пущу» Якуба выступал с января 2023 года. Тогда польский клуб арендовал украинца у «Валмиеры».

В сезоне-2023/24 Якуба сыграл 33 матча (4 гола, 3 ассиста) в рамках Экстраклассы и помог «Пуще» сохранить прописку в элитарном дивизионе польского футбола.

Ранее «Валмиера» и «Шахтер» имели финансовый спор по Якубе. «Горняки» обращались в ФИФА, которая налагала санкции на латвийский клуб за невыплату компенсации за обучение и подготовку игрока. В феврале минувшего года стало известно, что «Валмиера» все-таки заплатила «горнякам» компенсацию за Якубу.