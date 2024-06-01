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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валмиера продала бека, по которому имела долг перед Шахтером
Польша
01 июня 2024, 10:31 |
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валмиера продала бека, по которому имела долг перед Шахтером

Украинец Роман Якуба отныне является полноправным игроком польской «Пущи»

01 июня 2024, 10:31 |
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валмиера продала бека, по которому имела долг перед Шахтером
puszcza-niepolomice.pl. Роман Якуба

Клуб польской Экстракласы «Пуща» Неполомице воспользовался опцией выкупа контракта украинского центрбека Романа Якубы, которая была у него по арендному соглашению с латвийской «Валмиерой».

Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Якуба подписал с «Пущей» контракт до лета 2026 года с опцией одностороннего продления клубом еще на 12 месяцев.

За «Пущу» Якуба выступал с января 2023 года. Тогда польский клуб арендовал украинца у «Валмиеры».

В сезоне-2023/24 Якуба сыграл 33 матча (4 гола, 3 ассиста) в рамках Экстраклассы и помог «Пуще» сохранить прописку в элитарном дивизионе польского футбола.

Ранее «Валмиера» и «Шахтер» имели финансовый спор по Якубе. «Горняки» обращались в ФИФА, которая налагала санкции на латвийский клуб за невыплату компенсации за обучение и подготовку игрока. В феврале минувшего года стало известно, что «Валмиера» все-таки заплатила «горнякам» компенсацию за Якубу.

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Роман Якуба Пуща Неполомице Валмиера Шахтер Донецк трансферы чемпионат Польши по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Пуща Неполомице
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