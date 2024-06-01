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01 июня 2024, 03:29 | Обновлено 01 июня 2024, 04:21
72
0

Олимпийская сборная Украины отправилась в Марсель для участия в турнире

Состав подопечных Руслана Ротаня обновился перед стартом соревнований

01 июня 2024, 03:29 | Обновлено 01 июня 2024, 04:21
72
0
Олимпийская сборная Украины отправилась в Марсель для участия в турнире
УАФ

С 31 мая по 17 июня олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к летним Играм, проведет учебно-тренировочный сбор и примет участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

31 мая команда добралась до Варшавы и через Мюнхен полетит в Марсель, где и пройдут соревнования. На 1 июня в сине-желтых запланировано теоретическое занятие и первая тренировка. По такой схеме подопечные Руслана Ротаня будут работать каждый день до стартового матча с Индонезией, который состоится 4 июня.

По разным причинам состав олимпийской сборной Украины обновился, и на турнире тренерский штаб может рассчитывать на 26 исполнителей.

Участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Индонезии (заменившей Египет), Италии, Панаме и Японии.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Тарас Михавко (Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба – Александрия), Александр Драмбаев (Осиек Хорватия), Евгений Павлюк, Илья Крупский (оба – Ворскла Полтава), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1 Днепр), Назар Волошин (Динамо Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все – Александрия), Олег Федор (Рух Львов), Максим Брагару (Черноморец Одесса), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Владислав Велетень (Колос Ковалевка).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь Киев), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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