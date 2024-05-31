Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТЕНКО: «Наше турнирное положение обязывает играть на победу»
Чемпионат Европы
31 мая 2024, 20:31 | Обновлено 31 мая 2024, 22:21
32
0

ПЯТЕНКО: «Наше турнирное положение обязывает играть на победу»

Главный тренер женской сборной Украины рассказал об игре против Уэльса

31 мая 2024, 20:31 | Обновлено 31 мая 2024, 22:21
32
0
ПЯТЕНКО: «Наше турнирное положение обязывает играть на победу»
УАФ. Владимир Пятенко

31 травня о 21:15 жіноча збірна України проведе в гостях черговий поєдинок відбору Євро-2025 – із футболістками Уельсу.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко розповів про останні новини з розташування команди:

– Спочатку провели кількаденний етап підготовки в польському Ряшеві, куди вирушили наступного дня після завершення чемпіонату України в елітному дивізіоні. Усе, що планували, – виконали. Учора авіарейсом Ряшів – Бристоль прибули до Великобританії. Потім подолали на автобусі ще понад 100 кілометрів до містечка Лланелі, де й відбудеться у п’ятницю поєдинок.

– До Уельсу прибули в оптимальному складі?

– На жаль, ні. Через пошкодження нам не допоможуть Єлизавета Молодюк, Надія Куніна, Ірина Майбородіна, Леся Ольхова, Вікторія Гірин, а Яна Малахова через відсутність британської візи зможе зіграти тільки в повторному поєдинку з Уельсом 4 червня на нейтральному полі в Польщі.

– Якою інформацією володієте про суперниць?

– Майже всі гравці Уельсу задіяні в чемпіонаті Англії – одному з найпрестижніших у Європі. У цієї збірної довга лава запасних, що дозволяє їй діяти у високому темпі, використовуючи різні тактичні налаштування.

– На старті відбору британки розтрощили інших опоненток по групі – футболісток Хорватії та Косова.

– Статус британок як лідера групи тільки стимулюватиме українок продемонструвати все, що вміють. Важливо, що це протистояння відбудеться одразу після завершення чемпіонату України, отож, мої підопічні перебувають у доброму ігровому тонусі. Турнірне становище змушує українок грати тільки на перемогу.

Квалификация женского Евро-2025. Турнирная таблица. Дивизион B

По теме:
Уэльс – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
Уэльс – Украина – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Стал известен стартовый состав женской сборной Украины на матч с Уэльсом
женская сборная Украины по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Уэльс - Украина женская сборная Уэльса по футболу Владимир Пятенко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024
Футбол | 31 мая 2024, 17:17 0
С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024
С Эриксеном и Хойлундом. Известна окончательная заявка Дании на Евро-2024

Каспер Юльман определился с выбором

Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 31 мая 2024, 02:01 3
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на французском мейджоре

Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2024, 14:44
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2024, 01:03
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Футбол | 30.05.2024, 23:30
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
29.05.2024, 19:01 36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
30.05.2024, 18:04 5
Футбол
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
30.05.2024, 23:21 9
Футбол
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
29.05.2024, 23:59 6
Футбол
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
29.05.2024, 22:47 14
Другие виды
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
30.05.2024, 10:42 22
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
30.05.2024, 07:11 4
Бокс
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем