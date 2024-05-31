ПЯТЕНКО: «Наше турнирное положение обязывает играть на победу»

31 травня о 21:15 жіноча збірна України проведе в гостях черговий поєдинок відбору Євро-2025 – із футболістками Уельсу.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко розповів про останні новини з розташування команди:

– Спочатку провели кількаденний етап підготовки в польському Ряшеві, куди вирушили наступного дня після завершення чемпіонату України в елітному дивізіоні. Усе, що планували, – виконали. Учора авіарейсом Ряшів – Бристоль прибули до Великобританії. Потім подолали на автобусі ще понад 100 кілометрів до містечка Лланелі, де й відбудеться у п’ятницю поєдинок.

– До Уельсу прибули в оптимальному складі?

– На жаль, ні. Через пошкодження нам не допоможуть Єлизавета Молодюк, Надія Куніна, Ірина Майбородіна, Леся Ольхова, Вікторія Гірин, а Яна Малахова через відсутність британської візи зможе зіграти тільки в повторному поєдинку з Уельсом 4 червня на нейтральному полі в Польщі.

– Якою інформацією володієте про суперниць?

– Майже всі гравці Уельсу задіяні в чемпіонаті Англії – одному з найпрестижніших у Європі. У цієї збірної довга лава запасних, що дозволяє їй діяти у високому темпі, використовуючи різні тактичні налаштування.

– На старті відбору британки розтрощили інших опоненток по групі – футболісток Хорватії та Косова.

– Статус британок як лідера групи тільки стимулюватиме українок продемонструвати все, що вміють. Важливо, що це протистояння відбудеться одразу після завершення чемпіонату України, отож, мої підопічні перебувають у доброму ігровому тонусі. Турнірне становище змушує українок грати тільки на перемогу.

Квалификация женского Евро-2025. Турнирная таблица. Дивизион B