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Чемпионат Европы
31 мая 2024, 17:12 | Обновлено 31 мая 2024, 17:41
229
1

Уэльс – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 31 мая в 21:15 матч 3-го тура отбора к женскому чемпионату Европы

31 мая 2024, 17:12 | Обновлено 31 мая 2024, 17:41
229
1
Уэльс – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

31 мая в 21:15 по Киеву в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоится матч 3-го тура отбора к Евро-2025 среди женских команд между сборными Уэльса и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходил несколькодневный сбор. В среду сине-желтые авиарейсом Жешув – Бристоль прибыли в Великобританию. Затем преодолели на автобусе еще более 100 километров в городок Лланелли.

В матче с лидером группы команде не помогут Елизавета Молодюк, Надежда Кунина, Ирина Майбородина, Леся Ольхова, Виктория Гирин, а Яна Малахова из-за отсутствия британской визы сможет сыграть только в ответном поединке с Уэльсом 4 июня на нейтральном поле в Польше.

Владимир Пятенко: «Почти все игроки Уэльса задействованы в чемпионате Англии – одном из самых престижных в Европе. У этой сборной длинная скамейка запасных, что позволяет ей действовать в высоком темпе, используя разные тактические настройки. Важно, что это противостояние пройдет сразу после завершения чемпионата Украины, поэтому мои подопечные находятся в хорошем игровом тонусе. Турнирное положение заставляет украинок играть только на победу».

Следующий поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в 21:00 в польском городке Гродзиск-Великопольски на Респект Энерджи, местном стадионе клуба Варта (Познань).

Уэльс – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE

Квалификация женского Евро-2025. Турнирная таблица Дивизион B

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Интересно сколько Уэльс забьет нашим?
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