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Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2024, 23:56 |
88
0

Уэльс – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации женского чемпионата Европы

30 мая 2024, 23:56 |
88
0
Уэльс – Украина. Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 31 мая, состоится поединок квалификации женского Евро-2025, в котором встретятся сборные Уэльса и Украины. Матч пройдет в Лланелли на стадионе «Парк-И-Скарлетс», игра начнется в 21:15 по киевскому времени.

Украинки занимают в группе В4 третье место. Ранее команда Владимира Пятенко обыграли Косово (2:0) и уступили Хорватии (0:1). Сборная Уэльса одержала две победы в матчах с хорватками (4:0) и Косово (6:0).

Владимир Пятенко, главный тренер женской сборной Украины:

«Статус британок как лидера группы будет только стимулировать украинок продемонстрировать все, что умеют. Важно, что это противостояние произойдет сразу после завершения чемпионата Украины, поэтому мои подопечные находятся в хорошем игровом тонусе. Турнирное положение заставляет украинок играть только на победу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Украина, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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