Источник: сборную Украины U-17 на Евро-2024 тренировал не Мороз, а Мельгоса
Виктор Вацко заявил, что у «сине-желтых» начались чудеса на Кипре
Украинский журналист Виктор Вацко заявил, что национальной командой Украины U-17 на Евро-2024 руководил не Юрий Мороз, а наставник украинской молодежки Унаи Мельгоса:
«Во время финальной стадии Евро начались чудеса и полно. Команду к турниру готовил Юрий Мороз. Неделю они готовились. А в преддверии первого матча против Сербии (0:1) в лагерь сборной приехал Унаи Мельгоса.
Кто не знает, возможно, Унаи Мельгоса – главный тренер сборной Украины U-21 и куратор направления молодежных сборных. Глобально говоря, это Унаи принимал решение о назначении главных тренеров сборных U-17, U-19. То есть Унаи – босс.
Уже в конце первого тайма матча Украины U-17 против Сербии U-17 Уная Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, сидел на скамейке запасных нашей команды. Он уже руководил, в перерыве имел слово в раздевалке. Затем Уная фактически стал руководить тренировочным процессом: игровые, тактические упражнения проводил Уная Мельгоса.
Фактически на матч против сборной Чехии (1:3) проваленный матч сборную Украины U-17 готовил главный тренер сборной Украины U-21. Юрий Мороз за этим наблюдал с бровки поля», – сказал Вацко.
Сборная Украины завершила выступление на юношеском Евро U-17 на третьем месте в группе. Украинцы уступили сербам и чехам соответственно – 0:1 и 1:3, а также победили в последнем матче, который уже ничего не решал, Кипр – 2:0.
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я могу понять Михаила Ивановича Фоменко, который оставался формально главным, но отдал руководство Шевченко. там все таки речь шла о передаче власти.
Хотя более честно было бы официально все оформить, раз уже было такое решение.
Но тут... Мороз просто куколд.
(Валерій Лобановський)