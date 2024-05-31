Источник: сборную Украины U-17 на Евро-2024 тренировал не Мороз, а Мельгоса

Украинский журналист Виктор Вацко заявил, что национальной командой Украины U-17 на Евро-2024 руководил не Юрий Мороз, а наставник украинской молодежки Унаи Мельгоса:

«Во время финальной стадии Евро начались чудеса и полно. Команду к турниру готовил Юрий Мороз. Неделю они готовились. А в преддверии первого матча против Сербии (0:1) в лагерь сборной приехал Унаи Мельгоса.

Кто не знает, возможно, Унаи Мельгоса – главный тренер сборной Украины U-21 и куратор направления молодежных сборных. Глобально говоря, это Унаи принимал решение о назначении главных тренеров сборных U-17, U-19. То есть Унаи – босс.

Уже в конце первого тайма матча Украины U-17 против Сербии U-17 Уная Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, сидел на скамейке запасных нашей команды. Он уже руководил, в перерыве имел слово в раздевалке. Затем Уная фактически стал руководить тренировочным процессом: игровые, тактические упражнения проводил Уная Мельгоса.

Фактически на матч против сборной Чехии (1:3) проваленный матч сборную Украины U-17 готовил главный тренер сборной Украины U-21. Юрий Мороз за этим наблюдал с бровки поля», – сказал Вацко.

Сборная Украины завершила выступление на юношеском Евро U-17 на третьем месте в группе. Украинцы уступили сербам и чехам соответственно – 0:1 и 1:3, а также победили в последнем матче, который уже ничего не решал, Кипр – 2:0.