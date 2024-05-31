Лука МОДРИЧ: «Мы всегда верим в себя»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня, 22:00):

«Если говорить, что является самым важным, я считаю, что это не одна вещь. Это разные вещи. Для меня, прежде всего, кроме качества и таланта, которыми мы обладали во время всех этих финалов, я думаю, что это менталитет, который делает огромную разницу.

Мы всегда верим в себя. Мы считаем себя лучшими и показываем это на поле. Если вы спросите меня, что является самым важным, я бы сказал, что этот менталитет – кроме качества, единства, которое у нас есть, и всех этих вещей.

Когда-то достижение отметки в шесть трофеев Лиги чемпионов было невозможно представить, но вот мы здесь. Пришло время насладиться моментом и в субботу сделать последний шаг вперед - выиграть шесть таких трофеев было бы чрезвычайно впечатляюще.

«Боруссия» провела фантастический сезон в Лиге чемпионов; мы их очень уважаем. В субботу вечером мы должны выйти и доказать, что заслуживаем победы. Мы показали, что боремся до конца. Что мы всегда ищем решение до самого конца.

Мы были во многих трудных ситуациях на протяжении лет, не только в финалах, прежде чем оказаться здесь. Мы не прекращаем верить, двигаться вперед, бороться до конца. В конце концов, нам удается найти способ победить соперников. Многие люди говорят, что нам везет, но когда это случается так много раз, я думаю, что это не только удача».