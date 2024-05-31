Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/32 финала французского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграли у американского тандема Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс за 1 час и 16 минут.

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6

Во 2-м раунде престижных соревнований на кортах Парижа украинско-латвийский дуэт встретится с победительницами матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Киченок и Остапенко в 4-й раз выступают вместе на Ролан Гаррос. Лучший их результат – полуфинал в 2022 году.

Ранее 31 мая на Открытом чемпионате Франции в парном разряде успешно стартовала и Надежда Киченок.