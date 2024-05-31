Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Ролан Гаррос
Украинка и ее напарница Алена Остапенко разгромили пару Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс
Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024.
В 1/32 финала французского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграли у американского тандема Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс за 1 час и 16 минут.
Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/32 финала
Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6
Во 2-м раунде престижных соревнований на кортах Парижа украинско-латвийский дуэт встретится с победительницами матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.
Киченок и Остапенко в 4-й раз выступают вместе на Ролан Гаррос. Лучший их результат – полуфинал в 2022 году.
Ранее 31 мая на Открытом чемпионате Франции в парном разряде успешно стартовала и Надежда Киченок.
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