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  4. Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 21:16 |
297
0

Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Ролан Гаррос

Украинка и ее напарница Алена Остапенко разгромили пару Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс

31 мая 2024, 21:16 |
297
0
Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/32 финала французского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах выиграли у американского тандема Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс за 1 час и 16 минут.

Ролан Гаррос 2024. Пары. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) / Слоан Стивенс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 2:6, 2:6

Во 2-м раунде престижных соревнований на кортах Парижа украинско-латвийский дуэт встретится с победительницами матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

Киченок и Остапенко в 4-й раз выступают вместе на Ролан Гаррос. Лучший их результат – полуфинал в 2022 году.

Ранее 31 мая на Открытом чемпионате Франции в парном разряде успешно стартовала и Надежда Киченок.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Эшлин Крюгер Слоан Стивенс Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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