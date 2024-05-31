Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не одержимы трофеем Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня, 22:00):

«Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия – мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже является успешным.

Трудности, с которыми коллектив сталкивался на протяжении него, дал ему возможность продемонстрировать правильное отношение и терпение. Мы воспринимаем этот матч как возможность стать лучше.

Мы близки к самому большому, что можно сделать в футболе: к тому, чтобы поднять трофей Лиги чемпионов. Но есть страх, что мы позволим ему ускользнуть. Поэтому нам нужно наслаждаться пребыванием здесь, нам нужно немного удачи, и мы не должны сдаваться, что бы ни случилось. Это нормально, что чем больше у вас страха, тем слаще может быть победа, если вы ее добьетесь».

Ранее Анчелотти заявил, что Андрей Лунин в финале останется на скамейке запасных.