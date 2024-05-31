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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не одержимы трофеем Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
31 мая 2024, 20:59 |
709
3

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не одержимы трофеем Лиги чемпионов»

Тренер «Реала» – о финале против «Боруссии» Дортмунд

31 мая 2024, 20:59 |
709
3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не одержимы трофеем Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня, 22:00):

«Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия – мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже является успешным.

Трудности, с которыми коллектив сталкивался на протяжении него, дал ему возможность продемонстрировать правильное отношение и терпение. Мы воспринимаем этот матч как возможность стать лучше.

Мы близки к самому большому, что можно сделать в футболе: к тому, чтобы поднять трофей Лиги чемпионов. Но есть страх, что мы позволим ему ускользнуть. Поэтому нам нужно наслаждаться пребыванием здесь, нам нужно немного удачи, и мы не должны сдаваться, что бы ни случилось. Это нормально, что чем больше у вас страха, тем слаще может быть победа, если вы ее добьетесь».

Ранее Анчелотти заявил, что Андрей Лунин в финале останется на скамейке запасных.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: УЕФА
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Trent78
Вы его завтра не завоюете
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AndiM
Пнхй перділо поторочене.
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0
Harun Bakircioğlu
Слова не мальчика, но деда
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0
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