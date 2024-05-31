Денис ОЛЕЙНИК: «Останусь ли в ЛНЗ? Пока конкретики нет»

Через месяц у бывшего полузащитника «Динамо», «Металлиста» и «Днепра» Дениса Олейника заканчивается контракт с черкасским клубом, и Sport.ua спросил Дениса о дальнейших планах.

— Ваш контракт с ЛНЗ заканчивается 30 июня. Уходите или остаетесь?

— Ничего конкретного не могу сказать на данный момент.

— То есть допускаете, что можете задержаться в Черкассах?

— Я все допускаю. Как я сказал, пока без комментариев.

36-летний Денис Олейник в завершившемся сезоне провел за ЛНЗ 24 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Команда из Черкасс по итогам дебютного для себя сезона в УПЛ заняла 7-е место, набрав в 30 матчах 41 очко.

Ранее ЛНЗ не стал продлевать соглашение с 35-летним защитником Максимом Ковалевым и досрочно завершил сотрудничество с 20-летним бразильским нападающим Итало, а сегодня наш сайт сообщил об уходе из клуба по окончании контракта еще одного футболиста.

Так же, как у Олейника, 30 июня истекает срок соглашений с ЛНЗ еще у двух игроков — 33-летнего защитника Олега Тарасенко и 34-летнего полузащитника Сергея Рыбалки.