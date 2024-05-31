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  4. Джейдон САНЧО: «Финал ЛЧ против Реала – воплощение мечты»
Лига чемпионов
31 мая 2024, 19:44 |
180
0

Джейдон САНЧО: «Финал ЛЧ против Реала – воплощение мечты»

Вингер «Боруссии» Дортмунд – о матче на «Уэмбли»

31 мая 2024, 19:44 |
180
0
Джейдон САНЧО: «Финал ЛЧ против Реала – воплощение мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя.

«Реал Мадрид»... У меня там есть хорошие друзья, Джуд Беллингем и Винисиус. Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале».

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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