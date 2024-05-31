Лига чемпионов31 мая 2024, 19:44 |
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Джейдон САНЧО: «Финал ЛЧ против Реала – воплощение мечты»
Вингер «Боруссии» Дортмунд – о матче на «Уэмбли»
31 мая 2024, 19:44 |
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Вингер «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала»:
«Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя.
«Реал Мадрид»... У меня там есть хорошие друзья, Джуд Беллингем и Винисиус. Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале».
Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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