Джейдон САНЧО: «Финал ЛЧ против Реала – воплощение мечты»

Вингер «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя.

«Реал Мадрид»... У меня там есть хорошие друзья, Джуд Беллингем и Винисиус. Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале».

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли». Начало матча – в 22:00 по Киеву.