Финалист Лиги чемпионов нацелился на звездного игрока сборной Украины

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации Caughtoffside, главными претендентами на Судакова пока являются лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако также и другие клубы хотят подписать лидера сборной Украины. Среди заинтересованных есть финалист Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия». Кроме «шмелей», активный интерес проявляют «Ювентус», «Наполи» и «Бенфика».

Источник отмечает, что «Шахтер» готов вести переговоры, если предложенная сумма за Судакова будет составлять более 80 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 34 матча, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.