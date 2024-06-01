Финалист Лиги чемпионов нацелился на звездного игрока сборной Украины
«Боруссия Д» следит за Георгием Судаковым
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации Caughtoffside, главными претендентами на Судакова пока являются лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако также и другие клубы хотят подписать лидера сборной Украины. Среди заинтересованных есть финалист Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия». Кроме «шмелей», активный интерес проявляют «Ювентус», «Наполи» и «Бенфика».
Источник отмечает, что «Шахтер» готов вести переговоры, если предложенная сумма за Судакова будет составлять более 80 миллионов евро.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 34 матча, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.
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