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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 00:08 | Обновлено 01 июня 2024, 00:19
1284
7

Финалист Лиги чемпионов нацелился на звездного игрока сборной Украины

«Боруссия Д» следит за Георгием Судаковым

01 июня 2024, 00:08 | Обновлено 01 июня 2024, 00:19
1284
7
Финалист Лиги чемпионов нацелился на звездного игрока сборной Украины
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации Caughtoffside, главными претендентами на Судакова пока являются лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Однако также и другие клубы хотят подписать лидера сборной Украины. Среди заинтересованных есть финалист Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия». Кроме «шмелей», активный интерес проявляют «Ювентус», «Наполи» и «Бенфика».

Источник отмечает, что «Шахтер» готов вести переговоры, если предложенная сумма за Судакова будет составлять более 80 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 34 матча, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.

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Георгий Судаков трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Тоттенхэм Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы Серии A Ювентус Наполи
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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Комментарии 7
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Marcus
Це було би дуже цікаво, але джмелі нажаль не потягнуть. У них трошки інша політика 
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+1
Gargantua
из этих больше 50 млн может дать только Арсенал
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+1
Лига
У чемпиона менеджмент топище , продадут после евро топчика  Судакова  50+ млн , а дырявые будут сидеть плотно на бутылке, и продавать Шапаренко за 300 фишек с казино Монако 
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0
dimagi
Клуб Назва_1 готовий віддати за Судакова Ціна_1 млн. євро. І так кожен день новина, головне не повторюватися)
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0
Leo69
Только в Челси за 150 лямов. А в следующем году кроты ещё один мыльный пузырь надуют, но уже за 200.
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0
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