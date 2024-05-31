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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 18:57 | Обновлено 31 мая 2024, 18:58
816
0

Гофф прокомментировала победу над Ястремской на Ролан Гаррос

Американка знала, что довести матч до победы будет трудно

31 мая 2024, 18:57 | Обновлено 31 мая 2024, 18:58
816
0
Гофф прокомментировала победу над Ястремской на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф прокомментировала победу над Даяной Ястремской в матче третьего раунда на Открытом чемпионате Франции – 6:2, 6:4.

«Я думаю, я сыграла довольно хорошо сегодня. Я просто пыталась отыграть стабильно. Ястремская играет очень агрессивно, поэтому может пробивать виннеры, но и также делать ошибки. Поэтому я пыталась сыграть стабильно и по возможности атаковать.

Я уже играла с Даяной в Мадриде, она очень хорошо играет с задней линии. Я знала, что довести матч до победы будет трудно, я видела, какие замечательные удары ей удавались. Думаю, когда я впервые подавала на матч, мне немного не повезло. В последнем гейме она выполнила 3 или 4 удара прямо на границе линий. Я думаю, что мне было немного трудно сохранить сосредоточенность в тот момент и я начала уже злиться довольно сильно. Но я рада, что смогла это преодолеть.

Насколько сложными были условия? Вы сами видите, что было прохладно. Я надела длинный рукав. Условия были медленные, но и как в моем прошлом матче. Правда, тогда еще и влажность была очень высокая. Сегодня этого не было, но было просто прохладнее и все равно медленно. В прошлом году, когда я играла на этом корте, было солнечно, и мяч отскакивал больше. Так что в зависимости от погоды это может быть как будто совсем разные корты», – сказала Гофф.

В следующем раунде Коко сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии (№51 WTA).

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Коко Гофф Ролан Гаррос 2024 Даяна Ястремская
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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