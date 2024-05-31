ФОТО. Астон Вилла второй раз за год сменила логотип

Английская «Астон Вилла» официально презентовала новый логотип клуба. Это уже вторая смена логотипа за последний год.

Предыдущее лого бирмингемского клуба, презентованное перед стартом сезона 2023/2024, было выполнено в форме круга и подвергалось критике из-за схожести с эмблемой «Челси». Теперь же «Астон Вилла» возвращается к привычному логотипу в виде щита.

Недавно «Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером команды Унаи Эмери.