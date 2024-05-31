Англия31 мая 2024, 18:37 |
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ФОТО. Астон Вилла второй раз за год сменила логотип
Клуб вернулся к логотипу в форме щита
31 мая 2024, 18:37 |
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Английская «Астон Вилла» официально презентовала новый логотип клуба. Это уже вторая смена логотипа за последний год.
Предыдущее лого бирмингемского клуба, презентованное перед стартом сезона 2023/2024, было выполнено в форме круга и подвергалось критике из-за схожести с эмблемой «Челси». Теперь же «Астон Вилла» возвращается к привычному логотипу в виде щита.
Недавно «Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером команды Унаи Эмери.
𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀! pic.twitter.com/8ax8A4BGfN— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 31, 2024
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