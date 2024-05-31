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  4. ФОТО. Астон Вилла второй раз за год сменила логотип
Англия
31 мая 2024, 18:37 |
665
1

ФОТО. Астон Вилла второй раз за год сменила логотип

Клуб вернулся к логотипу в форме щита

31 мая 2024, 18:37 |
665
1
ФОТО. Астон Вилла второй раз за год сменила логотип
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская «Астон Вилла» официально презентовала новый логотип клуба. Это уже вторая смена логотипа за последний год.

Предыдущее лого бирмингемского клуба, презентованное перед стартом сезона 2023/2024, было выполнено в форме круга и подвергалось критике из-за схожести с эмблемой «Челси». Теперь же «Астон Вилла» возвращается к привычному логотипу в виде щита.

Недавно «Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером команды Унаи Эмери.

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Астон Вилла фото
Олег Дидух Источник: ФК Астон Вилла
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