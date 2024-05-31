Третья ракетка мира поведала, как реагирует на шумных французских зрителей
Коко Гофф почти все нравится
Третья ракетка мира Коко Гофф рассказала, как она реагирует на шумных французских болельщиков.
«Я люблю, когда много зрителей, и мне нравится, когда люди увлечены матчем. Я знаю, что иногда во время розыгрыша может быть тяжело, когда шумит толпа, особенно когда это неожиданно. Я думаю, что постоянный шум лучше. Думаю, в какой-то степени это сложно, потому что вы смотрите матч с такими высокими ставками, и я воспринимаю себя как зрителя. Даже когда я смотрю, как играет мой младший брат, хочется пошуметь. Иногда это тяжело. Думаю, в большинстве своем люди уважительно относятся к игрокам. Конечно, есть толпы, которые, возможно, не очень уважают.
Мне нравится играть на корте Сюзанн Ленглен в последние два дня. В прошлом я бы, наверное, не выбрала такой ответ, но я не знаю, на этом корте было так много детей. Они очень громко болели за меня, чего я не ожидала.
Мне кажется, что обычно, когда я играю на этом стадионе, зрители более спокойные и расслабленные. Но почему-то в этом году, не знаю, может, билеты поменяли. Не знаю. Каждый раз, когда я там играла, там была группа мальчиков, разных мальчиков, но все в возрасте до 12 лет, и они просто очень громко аплодировали. Мне это очень нравилось. И они уважительно относились к моему сопернику, что мне нравится», – сказала Гофф.
Ранее первая ракетка мира Ига Свёнтек попросила болельщиков в Париже вести себя тише во время розыгрышей.
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