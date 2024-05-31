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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 18:24 | Обновлено 31 мая 2024, 18:25
174
0

Третья ракетка мира поведала, как реагирует на шумных французских зрителей

Коко Гофф почти все нравится

31 мая 2024, 18:24 | Обновлено 31 мая 2024, 18:25
174
0
Третья ракетка мира поведала, как реагирует на шумных французских зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф рассказала, как она реагирует на шумных французских болельщиков.

«Я люблю, когда много зрителей, и мне нравится, когда люди увлечены матчем. Я знаю, что иногда во время розыгрыша может быть тяжело, когда шумит толпа, особенно когда это неожиданно. Я думаю, что постоянный шум лучше. Думаю, в какой-то степени это сложно, потому что вы смотрите матч с такими высокими ставками, и я воспринимаю себя как зрителя. Даже когда я смотрю, как играет мой младший брат, хочется пошуметь. Иногда это тяжело. Думаю, в большинстве своем люди уважительно относятся к игрокам. Конечно, есть толпы, которые, возможно, не очень уважают.

Мне нравится играть на корте Сюзанн Ленглен в последние два дня. В прошлом я бы, наверное, не выбрала такой ответ, но я не знаю, на этом корте было так много детей. Они очень громко болели за меня, чего я не ожидала.

Мне кажется, что обычно, когда я играю на этом стадионе, зрители более спокойные и расслабленные. Но почему-то в этом году, не знаю, может, билеты поменяли. Не знаю. Каждый раз, когда я там играла, там была группа мальчиков, разных мальчиков, но все в возрасте до 12 лет, и они просто очень громко аплодировали. Мне это очень нравилось. И они уважительно относились к моему сопернику, что мне нравится», – сказала Гофф.

Ранее первая ракетка мира Ига Свёнтек попросила болельщиков в Париже вести себя тише во время розыгрышей.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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