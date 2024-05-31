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  4. Синнер вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос, не проиграв ни сета
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 18:05 |
210
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Синнер вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос, не проиграв ни сета

В третьем круге итальянец остановил Павла Котова

31 мая 2024, 18:05 |
210
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Синнер вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос, не проиграв ни сета
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер пробился в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В третьем раунде итальянец переиграл Павла Котова (№56 ATP).

Ролан Гаррос. Третий круг
Янник Синнер (Италия) – Павел Котов – 6:4, 6:4, 6:4

До этого Синнер также в трех сетах переиграл Кристофера Юбенкса и Ришара Гаске.

В четвертом раунде итальянец сразится с Корентеном Муте (№79 ATP) или Себастьяном Офнером (№45 ATP).

Лучшее достижение Синнера в Париже – 1/4 финала в 2020-м.

Янник претендует на лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Для того, чтобы помешать итальянцу это сделать, Новак Джокович должен выйти как минимум в финал турнира. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.

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Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 Павел Котов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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