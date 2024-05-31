Синнер вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос, не проиграв ни сета
В третьем круге итальянец остановил Павла Котова
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер пробился в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В третьем раунде итальянец переиграл Павла Котова (№56 ATP).
Ролан Гаррос. Третий круг
Янник Синнер (Италия) – Павел Котов – 6:4, 6:4, 6:4
До этого Синнер также в трех сетах переиграл Кристофера Юбенкса и Ришара Гаске.
В четвертом раунде итальянец сразится с Корентеном Муте (№79 ATP) или Себастьяном Офнером (№45 ATP).
Лучшее достижение Синнера в Париже – 1/4 финала в 2020-м.
Янник претендует на лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Для того, чтобы помешать итальянцу это сделать, Новак Джокович должен выйти как минимум в финал турнира. Если Синнер дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Собственный выход в финал сделает итальянца первой ракеткой автоматически.
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