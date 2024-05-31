ВИДЕО. Как Ястремская проиграла третьей ракетке мира в Париже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла третьей ракетке мира Коко Гофф из США – 2:6, 4:6.

В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.

Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.