Ролан Гаррос31 мая 2024, 17:41 |
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ВИДЕО. Как Ястремская проиграла третьей ракетке мира в Париже
Даяна уступила Коко Гофф в двух сетах
31 мая 2024, 17:41 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.
В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла третьей ракетке мира Коко Гофф из США – 2:6, 4:6.
В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.
Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.
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