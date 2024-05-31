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  4. ВИДЕО. Как Ястремская проиграла третьей ракетке мира в Париже
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 17:41 |
395
0

ВИДЕО. Как Ястремская проиграла третьей ракетке мира в Париже

Даяна уступила Коко Гофф в двух сетах

31 мая 2024, 17:41 |
395
0
ВИДЕО. Как Ястремская проиграла третьей ракетке мира в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

В матче третьего раунда 30-я сеяная украинка проиграла третьей ракетке мира Коко Гофф из США – 2:6, 4:6.

В этом году Даяна обновила личное достижение на грунтовом мейджоре, ранее далее первого круга основы она не заходила.

Ястремская продолжит борьбу в парном разряде, где сыграет в дуэте с Ангелиной Калининой.

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Даяна Ястремская Коко Гофф Ролан Гаррос 2024 видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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