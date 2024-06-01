UA Steel – Murash FC. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 04:00 матч 2-го раунда турнира 2024 Kings World Cup
1 июня в 04:00 в Мексике пройдет матч 2-го раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.
На турнире в формате 7x7 сыграют украинская команда UA Steel и японский Murash FC.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Состав UA Steel: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин, Олег Шелаев.
В первом раунде UA Steel проиграла бразильскому клубу G3X FC со счете 0:4. В случае неудачи в игре 2-го раунда украинская команда вылетит из турнира.
UA Steel – Murash FC. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на YouTube телеканала Setanta Sports.
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