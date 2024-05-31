Ига Свёнтек – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос
31 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче третьего раунда полька сразится с чешкой Марией Боузковой (№42 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Котов – Синнер. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Анастасией Потаповой (№41 WTA) или Ван Синьюй (№37 WTA).
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