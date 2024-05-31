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Ролан Гаррос
31 мая 2024, 15:08 | Обновлено 31 мая 2024, 15:09
156
0

Ига Свёнтек – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Ролан Гаррос

31 мая 2024, 15:08 | Обновлено 31 мая 2024, 15:09
156
0
Ига Свёнтек – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
с

31 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьего раунда полька сразится с чешкой Марией Боузковой (№42 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после матча Котов – Синнер. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анастасией Потаповой (№41 WTA) или Ван Синьюй (№37 WTA).

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Мария Боузкова смотреть онлайн Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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