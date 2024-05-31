Киченок / Остапенко – Крюгер / Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос
31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с американским дуэтом Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.
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