Киченок / Остапенко – Крюгер / Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с американским дуэтом ​Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс.​ Встреча состоится 5-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

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