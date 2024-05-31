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  4. Киченок / Остапенко – Крюгер / Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 14:19 |
474
0

Киченок / Остапенко – Крюгер / Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на Ролан Гаррос

31 мая 2024, 14:19 |
474
0
Киченок / Остапенко – Крюгер / Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступление на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с американским дуэтом ​Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс.​ Встреча состоится 5-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан – Ана Богдан / Жаклин Кристиан.

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Людмила Киченок Алена Остапенко Эшлин Крюгер Слоан Стивенс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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