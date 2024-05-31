Выбор Терзича. Боруссия Д огласила заявку на финал ЛЧ с Реалом

Дортмундская «Боруссия» презентовала заявку своей команды на финальную игру Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в которой 1 июня в Лондоне ей будет противостоять мадридский «Реал».

Главный тренер «шмелей» Эдин Терзич рассчитывает на 23 футболистов.

Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде. Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон. Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен. Нападающие: Себастьян Алле, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Напомним, стартовый свисток в матче «Боруссия» Дортмунд – «Реал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.