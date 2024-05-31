Лига чемпионов31 мая 2024, 12:58 | Обновлено 31 мая 2024, 13:09
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Выбор Терзича. Боруссия Д огласила заявку на финал ЛЧ с Реалом
Матч состоится в Лондоне 1 июня
31 мая 2024, 12:58 | Обновлено 31 мая 2024, 13:09
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Дортмундская «Боруссия» презентовала заявку своей команды на финальную игру Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в которой 1 июня в Лондоне ей будет противостоять мадридский «Реал».
Главный тренер «шмелей» Эдин Терзич рассчитывает на 23 футболистов.
- Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.
- Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.
- Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.
- Нападающие: Себастьян Алле, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.
Напомним, стартовый свисток в матче «Боруссия» Дортмунд – «Реал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
✈️ Mit diesem Kader zum #UCLFinal pic.twitter.com/2QrypnWCsV— Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2024
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