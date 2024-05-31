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Лига чемпионов
31 мая 2024, 12:58 | Обновлено 31 мая 2024, 13:09
99
0

Выбор Терзича. Боруссия Д огласила заявку на финал ЛЧ с Реалом

Матч состоится в Лондоне 1 июня

31 мая 2024, 12:58 | Обновлено 31 мая 2024, 13:09
99
0
Выбор Терзича. Боруссия Д огласила заявку на финал ЛЧ с Реалом
ФК Боруссия Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» презентовала заявку своей команды на финальную игру Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в которой 1 июня в Лондоне ей будет противостоять мадридский «Реал».

Главный тренер «шмелей» Эдин Терзич рассчитывает на 23 футболистов.

  • Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.
  • Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.
  • Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.
  • Нападающие: Себастьян Алле, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Напомним, стартовый свисток в матче «Боруссия» Дортмунд – «Реал» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов заявки Эдин Терзич
Юрій Остроумов Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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