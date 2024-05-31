1 июня в 22:00 в финале Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Решающий матч ЛЧ пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». За мадридцев играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Боруссия Дортмунд в 3-й раз сыграет в финале Лиги чемпионов (победа над Юве в 1997 году и фиаско от Баварии в 2013 году). Команда из Дортмунда весной в ЛЧ выбила из борьбы ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико Мадрид (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0).

Реал Мадрид является рекордсменом ЛЧ (14 титулов). Команда Карло Анчелотти весной в ЛЧ по сетке обыграла РБ Лейпциг (1:0, 1:1), Манчестер Сити (3:3, 1:1, пен. 4:3) и Баварию (2:2, 2:1).

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.