В Оболони подтвердили кадровые проблемы перед игрой с Левым берегом

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» в повторном матче раунда плей-офф за право выступать в УПЛ 2 июня с «Левым берегом», не сможет рассчитывать сразу на шестерых игроков.

К Владиславу Приймаку, Павлу Лукьянчуку, Назарию Федоривскому, Егору Прокопчуку, которые уже давно в лазарете, из-за мышечных повреждений присоединились Максим Грисьо и Сергей Косовский.

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал кадровую ситуацию:

«Конечно, нам этих футболистов будет не хватать в воскресенье. Но, к сожалению, футбол без травм невозможен, поэтому имеем то, что имеем. Ничего не остается, как подпускать к основе лидеров молодежного состава. Пусть почувствуют, что такое соперничество в раунде плей-офф за право выступать в УПЛ. Доверю место в старте только тем, которые будут готовы сыграть «через не могу», – рассказал тренер.

Напомним, в первом стыковом поединке «Оболонь» взяла верх над «Левым берегом» со счетом 1:0.