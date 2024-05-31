Источник: вратарь Днепра-1 согласился перейти в другой клуб
Евгений Волынец договорился с «Полесьем»
Украинский вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец согласился на переход в житомирское «Полесье», сообщает ТаТоТаке.
Пока что источник не называет условия трансфера и личного контракта 30-летнего футболиста.
В сезоне 2023/24 Волынец сыграл 24 матча за «Днепр-1», пропустил 18 голов и в 9 поединках сохранил ворота команды «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее «Полесье» уже подписало двух игроков из «Днепра-1»: Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко. Также «волков» возглавил Имад Ашур, который был наставником «Днепра-1» U-19.
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