Источник: вратарь Днепра-1 согласился перейти в другой клуб

Украинский вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец согласился на переход в житомирское «Полесье», сообщает ТаТоТаке.

Пока что источник не называет условия трансфера и личного контракта 30-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Волынец сыграл 24 матча за «Днепр-1», пропустил 18 голов и в 9 поединках сохранил ворота команды «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее «Полесье» уже подписало двух игроков из «Днепра-1»: Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко. Также «волков» возглавил Имад Ашур, который был наставником «Днепра-1» U-19.