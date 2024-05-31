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Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 12:29 | Обновлено 31 мая 2024, 12:30
1072
0

Источник: вратарь Днепра-1 согласился перейти в другой клуб

Евгений Волынец договорился с «Полесьем»

31 мая 2024, 12:29 | Обновлено 31 мая 2024, 12:30
1072
0
Источник: вратарь Днепра-1 согласился перейти в другой клуб
СК Днепр-1. Евгений Волынец

Украинский вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец согласился на переход в житомирское «Полесье», сообщает ТаТоТаке.

Пока что источник не называет условия трансфера и личного контракта 30-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Волынец сыграл 24 матча за «Днепр-1», пропустил 18 голов и в 9 поединках сохранил ворота команды «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее «Полесье» уже подписало двух игроков из «Днепра-1»: Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко. Также «волков» возглавил Имад Ашур, который был наставником «Днепра-1» U-19.

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Евгений Волынец трансферы Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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