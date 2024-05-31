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Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 12:30 | Обновлено 31 мая 2024, 13:13
436
0

В Рухе рассказали, что ждет команду в ближайшее время

Львовский клуб поделился планами

31 мая 2024, 12:30 | Обновлено 31 мая 2024, 13:13
436
0
В Рухе рассказали, что ждет команду в ближайшее время
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» уведомил о том, что клубные команды – первая, вторая и U-19 – ушли в отпуск.

Сообщается, что футболисты появиться вновь в расположении клуба должны 24 июня.

«Руховцы» из первой команды соберутся на базе и пройдут медосмотр. Далее начнется подготовку к новому сезону. Вторая часть сборов «Руха» состоится в Словении с 1 по 20 июля.

Как известно, сезон-2023/2024 «Рух» завершил 6-м месте в УПЛ. В то же время «Рух-2» занял 9-е место во Второй лиге, а «Рух» U-19 финишировал на 8-й позиции в юношеском первенстве.

Ранее «Рух» признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
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