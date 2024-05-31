В Рухе рассказали, что ждет команду в ближайшее время

Львовский «Рух» уведомил о том, что клубные команды – первая, вторая и U-19 – ушли в отпуск.

Сообщается, что футболисты появиться вновь в расположении клуба должны 24 июня.

«Руховцы» из первой команды соберутся на базе и пройдут медосмотр. Далее начнется подготовку к новому сезону. Вторая часть сборов «Руха» состоится в Словении с 1 по 20 июля.

Как известно, сезон-2023/2024 «Рух» завершил 6-м месте в УПЛ. В то же время «Рух-2» занял 9-е место во Второй лиге, а «Рух» U-19 финишировал на 8-й позиции в юношеском первенстве.

Ранее «Рух» признался, отпустит ли своих игроков в олимпийскую сборную Украины.