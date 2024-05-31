Бразилец Металлиста 1925: «Жду решение клуба»

В весенней части сезона за «Металлист 1925» играли два легионера – ганский нападающий Раймонд Овусу и бразильский вингер Ари Моура. Но если у первого из них контракт с харьковским клубом действует до конца 2026 года, то у второго соглашение подходит к концу.

Корреспондент Sport.ua связался с бразильским футболистом и спросил, планирует ли он и дальше играть за желто-синих, но уже в Первой лиге.

«Я пока не знаю. У меня контракт с «Металлистом 1925» до 30 июня. Жду, когда со мной свяжутся из клуба», – сказал Моура.

27-летний Ари Моура перебрался в «Металлист 1925» летом прошлого года на правах аренды из бразильского «Метрополитано». В составе желто-синих он провел 21 официальный матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Метрополитано» истекает одновременно с завершением аренды в харьковском клубе.

Transfermarkt оценивает стоимость Моуры в 300 тысяч евро.

«Металлист 1925» по итогам сезона 2023/2024 занял последнее место в турнирной таблице УПЛ. В 30 матчах команда набрала 23 очка. В прошлом году харьковчане финишировали в чемпионате десятыми.

Ранее наш сайт сообщал, что у лучшего бомбардира и еще семи игроков «Металлиста 1925» истекают контракты.