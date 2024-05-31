Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму

В ночь с 26 на 27 мая состоялся матч первого раунда турнира 2024 Kings World Cup по мини-футболу между украинской командой UA Steel и бразильским коллективом G3X FC. Победу со счетом 4:0 одержали латиноамериканцы.

Ворота команды UA Steel с первых минут защищал легендарный украинский экс-голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, однако во время матча он получил травму, из-за чего был вынужден покинуть поле.

Позже известный блогер и президент UA Steel Михаил Лебига сообщил, что Андрей Пятов сломал ребро. Интересно, что травма произошла на 5-й минуте, однако после этого вратарь еще 15 минут отражал удары соперников.