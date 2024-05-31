Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия

Нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Украины Артем Довбик вскоре может стать игроком другого клуба из чемпионата Испании.

Сообщается, что 26-летний уроженец Черкасс находится максимально близко к переходу в стан мадридского «Атлетико».

«Жирона» якобы отклонила первое предложение «матрасников» по переходу украинца в размере 25 млн евро. Однако в последние часы переговоры между клубами приняли новый оборот.

«Атлетико» готов заплатить за Довбика сумму примерно в 33 млн евро. Мадридцы получат 50% прав на украинца, а остальная часть по-прежнему будет принадлежать «Днепру-1».

Окончательный вопрос трансфера украинца зависит от самого Довбика. Он, сообщается, оказывает давление на «Жирону», чтобы клуб согласился на его переезд в испанскую столицу.

Ожидается, что сделка по трансферу Артема Довбика может быть завершена до старта Евро-2024.

Ранее стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне.