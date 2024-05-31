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Испания
31 мая 2024, 10:09 | Обновлено 31 мая 2024, 10:17
2492
9

Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия

Украинец готов сменить «Жирону» на другой клуб Ла Лиги

31 мая 2024, 10:09 | Обновлено 31 мая 2024, 10:17
2492
9
Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Украины Артем Довбик вскоре может стать игроком другого клуба из чемпионата Испании.

Сообщается, что 26-летний уроженец Черкасс находится максимально близко к переходу в стан мадридского «Атлетико».

«Жирона» якобы отклонила первое предложение «матрасников» по переходу украинца в размере 25 млн евро. Однако в последние часы переговоры между клубами приняли новый оборот.

«Атлетико» готов заплатить за Довбика сумму примерно в 33 млн евро. Мадридцы получат 50% прав на украинца, а остальная часть по-прежнему будет принадлежать «Днепру-1».

Окончательный вопрос трансфера украинца зависит от самого Довбика. Он, сообщается, оказывает давление на «Жирону», чтобы клуб согласился на его переезд в испанскую столицу.

Ожидается, что сделка по трансферу Артема Довбика может быть завершена до старта Евро-2024.

Ранее стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне.

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Юрій Остроумов Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 9
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LexХХХ
В Атлетіко є такі форварди як Грізманн, Мората, Депай. Навіщо їм Довбик?
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0
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Keen Vision
Треба заборонити постити «новини» цього жовтого джерела або сайт перетвориться на такий самий смітник.
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0
Octopus
Я напомню, что именно Fichajes не уставали рассказывать, что Мичел будет новым тренером Барсы.
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0
Octopus
Хорошо, что есть пункт Источник. Посмотрел Fichajes или DefensaCentral, и можно дальше не читать. Первые делают "инсайды", которые не сбываются, вторые генерируют фейковые реплики, которые никто никогда не произносил.
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0
Gargantua
не Днепру а Митъюлланду
похоже они хотят кинуть хитрых датчан )))
Жирона продает свои 50%, которые купила у Днепра, а датчане пусть и дальше владеют своими 50%
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0
Saar
Нажаль перехід в це дно(((
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-2
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