Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия
Украинец готов сменить «Жирону» на другой клуб Ла Лиги
Нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Украины Артем Довбик вскоре может стать игроком другого клуба из чемпионата Испании.
Сообщается, что 26-летний уроженец Черкасс находится максимально близко к переходу в стан мадридского «Атлетико».
«Жирона» якобы отклонила первое предложение «матрасников» по переходу украинца в размере 25 млн евро. Однако в последние часы переговоры между клубами приняли новый оборот.
«Атлетико» готов заплатить за Довбика сумму примерно в 33 млн евро. Мадридцы получат 50% прав на украинца, а остальная часть по-прежнему будет принадлежать «Днепру-1».
Окончательный вопрос трансфера украинца зависит от самого Довбика. Он, сообщается, оказывает давление на «Жирону», чтобы клуб согласился на его переезд в испанскую столицу.
Ожидается, что сделка по трансферу Артема Довбика может быть завершена до старта Евро-2024.
Ранее стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому футболисту в его нынешнем клубе нравится все
Вратарь оценил конкурента в сборной Украины
похоже они хотят кинуть хитрых датчан )))
Жирона продает свои 50%, которые купила у Днепра, а датчане пусть и дальше владеют своими 50%