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Испания
30 мая 2024, 00:44 |
2010
0

Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне

Артем не против перейти в «Атлетико»

30 мая 2024, 00:44 |
2010
0
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации журналиста Хесуса Колино, приоритет для Артема – остаться в Ла Лиге. Отмечается, что Довбик полностью открыт к переходу в «Атлетико», ему нравится этот вариант.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник
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