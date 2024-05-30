Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации журналиста Хесуса Колино, приоритет для Артема – остаться в Ла Лиге. Отмечается, что Довбик полностью открыт к переходу в «Атлетико», ему нравится этот вариант.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.