Тарас МОРОЗ: «Против Левого Берега был классический матч плей-офф»
Футболист «Оболони» уверен, что клуб сохранит место в элите
Хавбек киевской «Оболони» Тарас Мороз поделился эмоциями от победы над «Левым берегом» (1:0) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.
«Приветствую наших болельщиков. Мы сделали маленький шаг к своей цели – остаться в УПЛ. На самом деле еще ничего не решено, мы настраиваемся на ответный матч.
Гол? Это был угловой, предварительно с Данилой Карасем сработались, он сбросил на меня и я пробил в створ ворот. Мы на тренировках работаем над стандартами, поэтому сегодня вышло реализовать то, что наигрываем.
Это был классический матч плей-офф. Здесь не следует ожидать красивого футбола. Перед нами стоит задача остаться в УПЛ, нам нужен результат. У нашего соперника задача аналогичная. Именно поэтому наш матч был насыщен борьбой, много стандартов, много фолов», – сказал Мороз.
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