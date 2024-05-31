Тарас МОРОЗ: «Против Левого Берега был классический матч плей-офф»

Хавбек киевской «Оболони» Тарас Мороз поделился эмоциями от победы над «Левым берегом» (1:0) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

«Приветствую наших болельщиков. Мы сделали маленький шаг к своей цели – остаться в УПЛ. На самом деле еще ничего не решено, мы настраиваемся на ответный матч.

Гол? Это был угловой, предварительно с Данилой Карасем сработались, он сбросил на меня и я пробил в створ ворот. Мы на тренировках работаем над стандартами, поэтому сегодня вышло реализовать то, что наигрываем.

Это был классический матч плей-офф. Здесь не следует ожидать красивого футбола. Перед нами стоит задача остаться в УПЛ, нам нужен результат. У нашего соперника задача аналогичная. Именно поэтому наш матч был насыщен борьбой, много стандартов, много фолов», – сказал Мороз.