Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

30 мая определились все участники 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.

Первый сеяный Новак Джокович уже обыграл Пьера-Юга Эрбера и Карбальеса Баэну. В 3-м раунде лидер мирового рейтинга сыграет против Лоренцо Музетти, который в своем поединке 1/32 финала выбил француза Гаэля Монфиса.

Вторая ракетка мира Янник Синнер на Ролан Гаррос 2024 успел разобраться с Кристофером Юбэнксом и Ришаром Гаске. Далее итальянец встретится с Павлом Котовым.

Карлос Алькарас в Париже одолел Джеффри Джона Вульфа и Йеспера де Йонга. В 1/16 финала испанец сразится с Себастьяном Кордой.

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [30]

Франсиско Черундоло [23] – Томми Пол [14]

Тейлор Фритц [12] – Танаси Коккинакис

Томас Мартин Этчеверри [28] – Каспер Рууд [7]

Александр Зверев [4] – Таллон Грикспор [26]

Йозеф Ковалик [Q] – Хольгер Руне [13]

Алекс де Минаур [11] – Ян-Леннард Штруфф

Томаш Махач – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [6] – Маттео Арнальди

Чжан Чжичжэнь – Стефанос Циципас [9]

Бен Шелтон [15] – Феликс Оже-Альяссим [21]

Себастьян Корда [27] – Карлос Алькарас [3]

Хуберт Хуркач [8] – Денис Шаповалов

Зизу Бергс [Q] – Григор Димитров [10]

Корентен Муте – Себастьян Офнер

Павел Котов – Янник Синнер [2]