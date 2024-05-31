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  4. Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 01:35 |
59
0

Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

Джокович сыграет с Музетти, Алькарас поборется с Кордой, Синнер встретится с Котовым

31 мая 2024, 01:35 |
59
0
Стали известны все участники 1/16 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

30 мая определились все участники 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.

Первый сеяный Новак Джокович уже обыграл Пьера-Юга Эрбера и Карбальеса Баэну. В 3-м раунде лидер мирового рейтинга сыграет против Лоренцо Музетти, который в своем поединке 1/32 финала выбил француза Гаэля Монфиса.

Вторая ракетка мира Янник Синнер на Ролан Гаррос 2024 успел разобраться с Кристофером Юбэнксом и Ришаром Гаске. Далее итальянец встретится с Павлом Котовым.

Карлос Алькарас в Париже одолел Джеффри Джона Вульфа и Йеспера де Йонга. В 1/16 финала испанец сразится с Себастьяном Кордой.

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [30]
Франсиско Черундоло [23] – Томми Пол [14]

Тейлор Фритц [12] – Танаси Коккинакис
Томас Мартин Этчеверри [28] – Каспер Рууд [7]

Александр Зверев [4] – Таллон Грикспор [26]
Йозеф Ковалик [Q] – Хольгер Руне [13]

Алекс де Минаур [11] – Ян-Леннард Штруфф
Томаш Махач – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [6] – Маттео Арнальди
Чжан Чжичжэнь – Стефанос Циципас [9]

Бен Шелтон [15] – Феликс Оже-Альяссим [21]
Себастьян Корда [27] – Карлос Алькарас [3]

Хуберт Хуркач [8] – Денис Шаповалов
Зизу Бергс [Q] – Григор Димитров [10]

Корентен Муте – Себастьян Офнер
Павел Котов – Янник Синнер [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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