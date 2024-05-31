1 июня на «Эстадио Насьональ» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Коста-Рики встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

Коста-Рика

Команда как раз попрощалась со своей легендой - Кейлор Навас объявил, что заканчивает длительный отрезок выступлений в национальной сборной. Это произошло незадолго до десятилетнего юбилея главного успеха и самого голкипера, и всех Los Ticos. Тогда, в 2014-м в Бразилии, на мундиале остановились в четвертьфинале. Потом костариканцы квалифицировались на оба следующих таких турнира, но заканчивали уже после группового раунда. Достаточно стабильна команда на Золотом Кубке КОНКАКАФ, где, за отдельными исключениями, вылетали часто в 1/4. Сейчас идет одновременно и подготовка к Копа Америка, на которую квалифицировались, выиграв весной у Гондураса, и к продолжению квалификации на чемпионат мира - на следующей неделе играть там против Сент-Киттс и Невис дома и Гренадой на выезде.

Уругвай

Сборная начала новый цикл при эксцентричном, но талантливом тренере, Марсело Бьелсе. В том числе Бешеный должен завершить процесс омоложения состава - ветераны, от Луиса Суареса и до Муслеры, напоследок пробились на прошлый чемпионат мира, но в Катаре то поколение не вышло из группы. У чарруа осенью, после победы над Чили, были неудачи: поражение Эквадору в сентябре и ничья с Колумбией в октябре на выезде. Но потом команда последовательно победила фаворитов, Аргентину и Бразилию, после чего, конечно же, разгромили 3:0 скромную Боливию. Впрочем, в 2024-м, в товарищеских поединках, в марте были скромные результаты: ничья с непризнанными басками и поражение Кот д'Ивуару.

Статистика личных встреч

Всего было 8 поединков, и официальных, и товарищеских. В последнем из них уругвайцы вышли вперед, теперь у них 3 победы при паре поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно равной борьбы. Но вряд ли она будет яркой - тут стоит использовать ставку на итого забьют менее 2,5 голов (коэффициент - 1,87).