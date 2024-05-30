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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 23:02 |
144
0

Лидер Эпицентра: «Верес нас ничем не удивил»

Полузащитник команды Сергея Нагорняка Николай Миронюк – о матчах плей-офф в УПЛ

30 мая 2024, 23:02 |
144
0
Лидер Эпицентра: «Верес нас ничем не удивил»
Николай Миронюк

Состоялся первый матч раунда плей-офф за право играть в УПЛ, в котором футболисты «Эпицентра» и «Вереса» разошлись миром – 1:1.

Один из лидеров подолян Николай Mиронюк в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, кто должен быть больше доволен ничейному итогу:

– Благодаря тренерскому штабу во главе с Сергеем Нагорняком мы очень хорошо изучили игру «Вереса» и поэтому соперники ничем не удивили. Номинальные гости пытались действовать динамично, высоко прессинговать большими силами, мы же со своей стороны дорожили мячом, четко действовали на подборах и использовали свободные зоны, которые возникали после подключений ровенчан к передней линии. Считаю, что мы образцово действовали до перерыва и заслуживали выигрывать со счетом больше, чем 1:0.

– Однако во втором тайме ровенчанам постепенно удалось выровнять игру, а затем и перехватить инициативу. Чем это объяснимо?

– Все же, в элитном дивизионе соперничество идет на более высоких скоростях, чем в Первой лиге и где-то у ровенчан осталось больше сил. Я не могу сказать, что «Верес» обладал игровым преимуществом, но на гол он наиграл.

– Когда «Верес» серьезно наседал, «Эпицентр» производил впечатление хорошо организованной команды.

– Сказывалась сыгранность, все же, мы выступаем практически в неизменном составе два сезона.

– Можно сказать, что у «Эпицентра» длинная скамья запасных?

– Разве что с натяжкой, на мой взгляд, сейчас у нас 15-16 равноценных исполнителей. Было бы легче, но, к сожалению, уже долгое время из-за травм не могут помочь Максим Гирный и Сергей Гринь.

– «Эпицентру» где комфортнее действовать: дома или в гостях?

– Над подолянами не тяготеет комплекс чужого поля, хотя если бы принимали «Верес» в Каменец-Подольском, то, может, и удержали победный результат. Но наш стадион еще не отвечает требованиям УПЛ, поэтому и принимали ровенчан в столице. На мой взгляд, ничейным итогом больше остались довольны они.

– Кстати, какую задачу перед футболистами поставило клубное руководство «Эпицентра»?

– Завоевать право принять участие в переходных матчах за повышение в классе. С этим мы справились, а дальше, как говорится, аппетит пришел во время еды. Почему бы не замахнуться на большее?

– На очереди – повторный матч на ровенском «Авангарде», где шумные фаны будут гнать своих вперед.

– Это «Эпицентр» не пугает. У нас есть свои достоинства и постараемся усложнить ровенской команде жизнь. Собираемся быть неуступчивыми буквально на каждом клочке футбольного газона, – сказал Миронюк.

Ранее полузащитник «Эпицентра» Сергей Сотень прокомментировал ничью с «Вересом».

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инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу переходные матчи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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