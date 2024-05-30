Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей СТЕНЬ: «В Эпицентр никто не верит, но мы можем выйти в УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 14:48 | Обновлено 30 мая 2024, 14:49
449
0

Сергей СТЕНЬ: «В Эпицентр никто не верит, но мы можем выйти в УПЛ»

Полузащитник «Эпицентра» прокомментировал ничью с «Вересом»

30 мая 2024, 14:48 | Обновлено 30 мая 2024, 14:49
449
0
Сергей СТЕНЬ: «В Эпицентр никто не верит, но мы можем выйти в УПЛ»
ПФЛ. Сергей Стень

Полузащитник «Эпицентра» Сергей Стень прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25.

– Это самая главная игра в пока что небольшой истории «Эпицентра»?

– Наверное, да. По статусу матча – это самая важная игра для «Эпицентра».

– Сколько матчей «Вереса» вы пересмотрели, готовясь к этой встрече?

– Несколько. Есть хорошая платформа Wyscout, там есть классная информация. Что интересно, вся наша команда в прошлую субботу побывала на матче 30-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Верес». Вот тогда мы и увидели вживую игру наших соперников в плей-офф раунде.

– Думаю, что в первом тайме вы могли значительно больше выигрывать у «Вереса». Чего не хватило, чтобы реализовать такие классные моменты?

– Соглашусь, что моменты у нас были фантастические. Я мог забивать второй гол, потом Кравчук не забил из убойной позиции. Чего нам не хватает? Хладнокровия и мастерства.

– Если сравнивать вашу сегодняшнюю игру и матчи в Первой лиге, то вы сыграли на своем уровне или лучше?

– Думаю, что мы продемонстрировали свой класс и играли примерно так, как и всегда.

– Многие эксперты, с которыми общались после финального свистка, сказали, что им понравился «Эпицентр».

– В нас никто не верит. «Эпицентр» – команда Первой лиги, и о ней никто ничего не знает. На нас никто не ставил, но мы вышли и показали качественный футбол.

– Руководители клуба поставили перед вами задачу пробиться в Премьер-лигу?

– Да. Мы можем ее выполнить. В первом тайме вы видели, сколько мы создали моментов. Сделай счет 3:0 до перерыва, и мы многое уже решили бы в этом противостоянии.

– Те замены, которые сделал тренерский штаб «Вереса», помогли им спасти игру?

– Не знаю. У нас сейчас много травмированных ребят. В конце сезона четыре наших футболиста травмированы, и для нас это много.

Второй матч между «Вересом» и «Эпицентром» состоится 2 июня в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
В Днепре-1 рассказали, получит ли клуб бонус за невероятный сезон Довбика
У девяти игроков Колоса заканчиваются контракты, еще у одного – аренда
ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Футбол | 30 мая 2024, 13:02 4
Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку

Бывший нападающий «Динамо» не знал, что тренеру «Карпат» стало плохо

«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:34 1
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Промоутер Тайсона высказался о реванше

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30.05.2024, 09:39
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Бокс | 30.05.2024, 10:42
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Попытка сохранить активы. Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам
Футбол | 30.05.2024, 11:09
Попытка сохранить активы. Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам
Попытка сохранить активы. Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
28.05.2024, 12:31 9
Футбол
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 28
Бокс
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
28.05.2024, 11:29 2
Бокс
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
30.05.2024, 07:47 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем