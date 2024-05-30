Сергей СТЕНЬ: «В Эпицентр никто не верит, но мы можем выйти в УПЛ»

Полузащитник «Эпицентра» Сергей Стень прокомментировал ничью с ровенским «Вересом» (1:1) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25.

– Это самая главная игра в пока что небольшой истории «Эпицентра»?

– Наверное, да. По статусу матча – это самая важная игра для «Эпицентра».

– Сколько матчей «Вереса» вы пересмотрели, готовясь к этой встрече?

– Несколько. Есть хорошая платформа Wyscout, там есть классная информация. Что интересно, вся наша команда в прошлую субботу побывала на матче 30-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Верес». Вот тогда мы и увидели вживую игру наших соперников в плей-офф раунде.

– Думаю, что в первом тайме вы могли значительно больше выигрывать у «Вереса». Чего не хватило, чтобы реализовать такие классные моменты?

– Соглашусь, что моменты у нас были фантастические. Я мог забивать второй гол, потом Кравчук не забил из убойной позиции. Чего нам не хватает? Хладнокровия и мастерства.

– Если сравнивать вашу сегодняшнюю игру и матчи в Первой лиге, то вы сыграли на своем уровне или лучше?

– Думаю, что мы продемонстрировали свой класс и играли примерно так, как и всегда.

– Многие эксперты, с которыми общались после финального свистка, сказали, что им понравился «Эпицентр».

– В нас никто не верит. «Эпицентр» – команда Первой лиги, и о ней никто ничего не знает. На нас никто не ставил, но мы вышли и показали качественный футбол.

– Руководители клуба поставили перед вами задачу пробиться в Премьер-лигу?

– Да. Мы можем ее выполнить. В первом тайме вы видели, сколько мы создали моментов. Сделай счет 3:0 до перерыва, и мы многое уже решили бы в этом противостоянии.

– Те замены, которые сделал тренерский штаб «Вереса», помогли им спасти игру?

– Не знаю. У нас сейчас много травмированных ребят. В конце сезона четыре наших футболиста травмированы, и для нас это много.

Второй матч между «Вересом» и «Эпицентром» состоится 2 июня в 17:00 по киевскому времени.