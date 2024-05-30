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Ролан Гаррос
30 мая 2024, 22:20 |
358
0

Экс-вторая ракетка заявила, что Свентек не может жаловаться на болельщиков

Паула Бадоса считает, что Иге еще очень повезло

30 мая 2024, 22:20 |
358
0
Экс-вторая ракетка заявила, что Свентек не может жаловаться на болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Экс-вторая ракетка мира из Испании Паула Бадоса (WTA 139) отреагировала на слова Иги Свентек о том, что болельщики на Открытом чемпионате Франции мешают теннисистам и теннисисткам во время розыгрышей:

«Мне кажется, она не может жаловаться, потому что я играла на Кортах №8 и №9, и там слышно вообще все. Во время розыгрышей было слышно Корты Сюзан Ленглен и Филиппа Шатрие, Корты №6 и №7. Ей очень повезло, что она может все время играть на Корте Филиппа Шатрие, и ее это устраивает.

Но я не имею ничего против. Как я уже сказала, сейчас я играла на маленьких кортах, и было слышно много шума. Но в этот момент я настолько сосредоточена на себе и на своем матче, что меня это не беспокоит.

Если честно, мне нравится, когда болельщики подбадривают и все такое. Меня это заряжает. Несколько лет назад была очень сложная ситуация, когда из-за COVID мы играли без болельщиков, поэтому сейчас я очень рада, что они вернулись, и я считаю, что они очень важны для нашего спорта», – заявила Бадоса.

Паула пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2024, где сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. На французском мейджоре Бадоса уже успела одолеть Кэти Бултер и Юлию Путинцеву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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