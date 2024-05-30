ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»

Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный высказался о своем партнере по сборной Украины вингере Михаиле Мудрике из лондонского «Челси».

«Все знают, что у Мудрика феноменальная скорость, с ним надо очень осторожно играть. Но я вижу, что он не очень понимает, что с ней делать. Мудрик хороший игрок и я прекрасно понимаю, что ему тяжело в Англии, ведь здесь большое давление», – сказал Забарный.

Ранее Мудрик присоединился к рядам сборной Украины и уже начал подготовку с главной командой страны к Евро-2024.