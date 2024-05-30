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  4. ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
Англия
30 мая 2024, 21:53 | Обновлено 30 мая 2024, 23:20
1324
7

ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»

Илья высказался о своем партнере по сборной Украины

30 мая 2024, 21:53 | Обновлено 30 мая 2024, 23:20
1324
7
ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный высказался о своем партнере по сборной Украины вингере Михаиле Мудрике из лондонского «Челси».

«Все знают, что у Мудрика феноменальная скорость, с ним надо очень осторожно играть. Но я вижу, что он не очень понимает, что с ней делать. Мудрик хороший игрок и я прекрасно понимаю, что ему тяжело в Англии, ведь здесь большое давление», – сказал Забарный.

Ранее Мудрик присоединился к рядам сборной Украины и уже начал подготовку с главной командой страны к Евро-2024.

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Михаил Мудрик Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Борнмут Челси
Дмитро Олійник Источник: Трендец
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Комментарии 7
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BATI-GOOOOOL
Нажаль але Михайло не розуміе взагалі що робити на полі...хоча я досі сподіваюсь на прогрес ...
Ответить
+1
Gargantua
фирма Глово открыла ряд новых вакансий!
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+1
zzg77
Всадник без головы!
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+1
Pavel_i_CO
Молодий, прогресуючий захисник - молодець. Назвав бігуна бігуном 
Ответить
0
Fred1
Бог дав швидкість але позбавив розуму .Людина явно недалека 
Ответить
0
Lulinnha
Мудрик здібний кур'єр... З такою швидкістю...
Ответить
0
AndiM
Та він взагалі мало що розуміє.
Ответить
-1
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