ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
Илья высказался о своем партнере по сборной Украины
Защитник английского «Борнмута» Илья Забарный высказался о своем партнере по сборной Украины вингере Михаиле Мудрике из лондонского «Челси».
«Все знают, что у Мудрика феноменальная скорость, с ним надо очень осторожно играть. Но я вижу, что он не очень понимает, что с ней делать. Мудрик хороший игрок и я прекрасно понимаю, что ему тяжело в Англии, ведь здесь большое давление», – сказал Забарный.
Ранее Мудрик присоединился к рядам сборной Украины и уже начал подготовку с главной командой страны к Евро-2024.
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