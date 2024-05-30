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  4. ВИДЕО. Звездный украинец из АПЛ прибыл в расположение национальной сборной
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2024, 19:46 |
2344
3

ВИДЕО. Звездный украинец из АПЛ прибыл в расположение национальной сборной

Михаил Мудрик восстановился от травмы 

30 мая 2024, 19:46 |
2344
3
ВИДЕО. Звездный украинец из АПЛ прибыл в расположение национальной сборной
УАФ. Михаил Мудрик

Национальная команда Украины начала подготовку к чемпионату Европы по футболу 2024.

В ряды главной команды страны присоединился вингер «Челси» Михаил Мудрик, который досрочно завершил сезон из-за травмы головы.

Национальная команда Украины начнет подготовку к финальному турниру уже завтра, 30 мая. В немецком Нюрнберге 3 июня команда проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и в то же время дружеский матч – с Польшей 7 июня. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет в место постоянной дислокации на Евро-2024 – городок Висбаден.

ВИДЕО. Звездный украинец из АПЛ прибыл в расположение сборной Украины

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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kluchka_vova
йому до зірки  як мені до героя україни
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+3
serhiy
Звєзда ,хіба ).
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+1
Align Self
Он уже гольфист, по стопам Бейла пошел 
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0
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