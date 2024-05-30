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  4. УАФ может получить деньги за трансфер Довбика. Как это возможно?
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 21:25 |
518
2

УАФ может получить деньги за трансфер Довбика. Как это возможно?

Артем летом может покинуть «Жирону»

30 мая 2024, 21:25 |
518
2
УАФ может получить деньги за трансфер Довбика. Как это возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации источника, в случае продажи «Жироной» Довбика – 5% от полной суммы трансфера получат все футбольные клубы и школы, которые воспитывали Артема от 12 до 23 лет включительно.

А вот «Днепр», за который Довбик играл в 2015-2017 годах, сейчас находится в статусе банкрота. И в таких случаях платежи вместо клубов получают ассоциации. Таким образом Украинская ассоциация футбола реально претендует на деньги от возможного трансфера Довбика.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
У когось з'явиться новий годинник за 50 000 € ... 
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Xvalenok03
Эту новость уже выкладывали.
Что-то с тех пор изменилось? 
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