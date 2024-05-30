УАФ может получить деньги за трансфер Довбика. Как это возможно?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации источника, в случае продажи «Жироной» Довбика – 5% от полной суммы трансфера получат все футбольные клубы и школы, которые воспитывали Артема от 12 до 23 лет включительно.

А вот «Днепр», за который Довбик играл в 2015-2017 годах, сейчас находится в статусе банкрота. И в таких случаях платежи вместо клубов получают ассоциации. Таким образом Украинская ассоциация футбола реально претендует на деньги от возможного трансфера Довбика.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.