Свитолина оценила уровень Осаки в матче против Свентек на Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала уровень игры Наоми Осаки в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2024 против Иги Свентек:

«Я смотрела этот поединок. На самом деле я испытала такое вдохновение от их тенниса и стойкости, которую они показали. Это действительно был невероятный матч. Я была удивлена ​​Наоми, особенно на почве. Мы все знаем, как хорошо она умеет пробивать по мячу на харде, играть против нее на харде – это большое испытание. Так что я немного была удивлена ​​ее выступлением вчера.

Она играла так, словно и не покидала игру, играла действительно здорово. Надеюсь, что она использует это как основу, чтобы стать еще лучше, и я уверена, что она вернется еще сильнее. Конечно, еще достаточно ранний этап ее камбэка, но я уверена, что она преодолеет [это поражение], и мы будем видеть больше и больше замечательных матчей. Я играла против нее в Майами, поэтому я на себе почувствовала, как она становится сильнее неделю за неделей. Думаю, что уже сейчас она возвращается на свой высокий уровень тенниса», – сказала Элина.

Осака была близка к тому, чтобы обыграть Свентек, однако не сумела реализовать матчбол и упустила победу со счета 5:2 в третьем сете.

Видеообзор матча Свентек – Осака