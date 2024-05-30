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  4. Свитолина оценила уровень Осаки в матче против Свентек на Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 21:19 |
985
0

Свитолина оценила уровень Осаки в матче против Свентек на Ролан Гаррос 2024

Элина уверена, что Наоми вернется еще сильнее

30 мая 2024, 21:19 |
985
0
Свитолина оценила уровень Осаки в матче против Свентек на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Наоми Осака

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала уровень игры Наоми Осаки в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2024 против Иги Свентек:

«Я смотрела этот поединок. На самом деле я испытала такое вдохновение от их тенниса и стойкости, которую они показали. Это действительно был невероятный матч. Я была удивлена ​​Наоми, особенно на почве. Мы все знаем, как хорошо она умеет пробивать по мячу на харде, играть против нее на харде – это большое испытание. Так что я немного была удивлена ​​ее выступлением вчера.

Она играла так, словно и не покидала игру, играла действительно здорово. Надеюсь, что она использует это как основу, чтобы стать еще лучше, и я уверена, что она вернется еще сильнее. Конечно, еще достаточно ранний этап ее камбэка, но я уверена, что она преодолеет [это поражение], и мы будем видеть больше и больше замечательных матчей. Я играла против нее в Майами, поэтому я на себе почувствовала, как она становится сильнее неделю за неделей. Думаю, что уже сейчас она возвращается на свой высокий уровень тенниса», – сказала Элина.

Осака была близка к тому, чтобы обыграть Свентек, однако не сумела реализовать матчбол и упустила победу со счета 5:2 в третьем сете.

Видеообзор матча Свентек – Осака

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Элина Свитолина Наоми Осака Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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