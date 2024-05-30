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  4. «Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Лига чемпионов
30 мая 2024, 20:59 |
2338
0

«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала

Наставник «галактикос» обратился к Кепе

30 мая 2024, 20:59 |
2338
0
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой.

«Я хочу, чтобы ты был готов к этому поединку так, будто собираешься выйти в стартовом составе», – сказал итальянец Кепе.

Напомним, накануне матча испанские СМИ сообщали, что другой кипер «Реала» Андрей Лунин не полетит с командой в Лондон, однако украинец попал в заявку «королевского клуба» на этот матч.

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Кепа Аррисабалага Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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