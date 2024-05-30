«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Наставник «галактикос» обратился к Кепе
1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой.
«Я хочу, чтобы ты был готов к этому поединку так, будто собираешься выйти в стартовом составе», – сказал итальянец Кепе.
Напомним, накануне матча испанские СМИ сообщали, что другой кипер «Реала» Андрей Лунин не полетит с командой в Лондон, однако украинец попал в заявку «королевского клуба» на этот матч.
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