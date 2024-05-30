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  4. ФОТО. Леся Цуренко отпраздновала 35-летие и процитировала Лину Костенко
WTA
30 мая 2024, 20:39 |
624
3

ФОТО. Леся Цуренко отпраздновала 35-летие и процитировала Лину Костенко

На этой неделе украинская теннисистка не сумела завершить матч 1-го раунда Ролан Гаррос

30 мая 2024, 20:39 |
624
3
ФОТО. Леся Цуренко отпраздновала 35-летие и процитировала Лину Костенко
Instagram. Леся Цуренко

30 мая украинская теннисистка Леся Цуренко отпраздновала 35-летие.

Украинка опубликовала пост в своем Instagram и процитировала Лину Костенко:

«Хай буде все небачене побачено,
Хай буде все пробачене пробачено,
Хай буде вік прожито, як належить,
На жаль, від нас нічого не залежить...», – подписала публикация.

Цуренко начала профессиональную карьеру в 2007 году. За 17 лет тенниса Леся заработала $6,569,698, выиграла 509 матчей, 329 раз потерпела поражение (винрейт – 60.7%), завоевала 4 титула на уровне WTA и доходила до 4-х раундов Ролан Гаррос (2018, 2023) и Уимблдона (2023). Наивысшая позиция в рейтинге WTA – 23-я строчка (февраль 2019 года).

На этой неделе Цуренко не сумела продолжить матч 1-го раунда Ролан Гаррос 2024, снявшись с поединка против Донны Векич.

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фото день рождения lifestyle Леся Цуренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
Це шокує, звичайно, але в такому віці вже з'являються онуки у декого. 
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-4
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