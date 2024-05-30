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Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2024, 20:38 |
1913
0

ВИДЕО. Еще один игрок из АПЛ присоединился к сборной. Тренируется пока один

Виталий Миколенко занимается по индивидуальной программе

30 мая 2024, 20:38 |
1913
0
ВИДЕО. Еще один игрок из АПЛ присоединился к сборной. Тренируется пока один
УАФ. Виталий Миколенко

Национальная команда Украины начала подготовку к чемпионату Европы по футболу 2024.

В ряды главной команды страны присоединился фулбек английского «Эвертона» Виталий Миколенко. Однако защитник занимается пока по индивидуальной программе, ведь еще не успел полностью восстановиться от травмы, из-за которой пропустил конец сезона.

Ранее в ряды главной команды страны присоединился еще один футболист из Туманного Альбиона – Михаил Мудрик.

Национальная команда Украины начнет подготовку к финальному турниру уже завтра, 30 мая. В немецком Нюрнберге 3 июня команда проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и в то же время дружеский матч – с Польшей 7 июня. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет в место постоянной дислокации на Евро-2024 – городок Висбаден.

ВИДЕО. Еще один игрок из АПЛ присоединился к сборной. Тренируется пока один

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Виктория Миколенко травма Эвертон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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