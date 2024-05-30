Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань рассказал, какой чемпионат сейчас сильнее: Экстракляса (чемпионат Польши по футболу) или Украинская премьер-лига.

«На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высоко уровня, но у нас есть огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен мы реализуем этот потенциал со временем», – сказал Хлань.

Ранее Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.