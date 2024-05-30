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  4. Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 19:12 |
746
9

Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»

Полузащитник высказался об уровне украинского чемпионата

30 мая 2024, 19:12 |
746
9
Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань рассказал, какой чемпионат сейчас сильнее: Экстракляса (чемпионат Польши по футболу) или Украинская премьер-лига.

«На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высоко уровня, но у нас есть огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен мы реализуем этот потенциал со временем», – сказал Хлань.

Ранее Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Максим Хлань чемпионат Польши по футболу Украинская Премьер-лига Лехия Гданьск
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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Fred1
А що в польщі також війна ? Як можна порівнювати країни 
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+2
Умник
Смешно.
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+2
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moysha
Хто цей мудило, щоб судити про рівень? Хоче відкараскатись, що не може грати в топ-чемпіонаті,  і попав у другорядне болото .
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+2
umnuy2
не сильнее...даже в таблице еврокубков мы 18 пшеки 21...чем они лучше нас так это подачей контента-экстралигу можно в 4К зырять
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+1
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serhiy
Ще одна "звєзда" росте ).
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0
Philip J. Fry
Прибрати Шахтар і з натяжкою Динамо, і буде дійсно сильнішим. 
З власного досвіду скажу, що екстркласа цікавіша, постійна реальна боротьба за чемпіонство  і навіть аутсайдер цього сезону ЛКС збирав 10к на своєму стадіоні кожного матчу. 
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-3
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