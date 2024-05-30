Украина. Премьер лига30 мая 2024, 19:12 |
746
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Максим ХЛАНЬ: «Чемпионат Польши сильнее УПЛ»
Полузащитник высказался об уровне украинского чемпионата
30 мая 2024, 19:12 |
746
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Украинский полузащитник «Лехии» Максим Хлань рассказал, какой чемпионат сейчас сильнее: Экстракляса (чемпионат Польши по футболу) или Украинская премьер-лига.
«На данный момент Экстракляса сильнее УПЛ. По понятным причинам в Украине уже долгое время нет высоко уровня, но у нас есть огромный потенциал быть одними из лучших в Европе, я уверен мы реализуем этот потенциал со временем», – сказал Хлань.
Ранее Максим Хлань ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.
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З власного досвіду скажу, що екстркласа цікавіша, постійна реальна боротьба за чемпіонство і навіть аутсайдер цього сезону ЛКС збирав 10к на своєму стадіоні кожного матчу.