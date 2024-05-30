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  4. Котляр победно стартовала в квалификации юниорского Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 19:13 |
185
0

Котляр победно стартовала в квалификации юниорского Ролан Гаррос

Елизавета обыграла американку

30 мая 2024, 19:13 |
185
0
Котляр победно стартовала в квалификации юниорского Ролан Гаррос
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла в финал квалификации на юниорском Ролан Гаррос.

В первом раунде отбора украинка одолела Клер Эн из США.

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг квалификации
Елизавета Котляр (Украина) – Клер Эн (США) – 6:2, 7:6(2)

Соперница украинки по финальному раунде определится в матче Массива Букират (Франция) – Виктория Милованова.

В этом году Елизавета уже играла в основе юниорского Australian Open, где проиграла в стартовом матче.

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Елизавета Котляр Ролан Гаррос 2024 юниоры
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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