Ролан Гаррос30 мая 2024, 19:13 |
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Котляр победно стартовала в квалификации юниорского Ролан Гаррос
Елизавета обыграла американку
30 мая 2024, 19:13 |
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла в финал квалификации на юниорском Ролан Гаррос.
В первом раунде отбора украинка одолела Клер Эн из США.
Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг квалификации
Елизавета Котляр (Украина) – Клер Эн (США) – 6:2, 7:6(2)
Соперница украинки по финальному раунде определится в матче Массива Букират (Франция) – Виктория Милованова.
В этом году Елизавета уже играла в основе юниорского Australian Open, где проиграла в стартовом матче.
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