Котляр победно стартовала в квалификации юниорского Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла в финал квалификации на юниорском Ролан Гаррос.

В первом раунде отбора украинка одолела Клер Эн из США.

Ролан Гаррос. Юниоры. Первый круг квалификации

Елизавета Котляр (Украина) – Клер Эн (США) – 6:2, 7:6(2)

Соперница украинки по финальному раунде определится в матче Массива Букират (Франция) – Виктория Милованова.

В этом году Елизавета уже играла в основе юниорского Australian Open, где проиграла в стартовом матче.